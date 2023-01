SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs famosos do RBD usaram as redes sociais para lamentar que não conseguiram comprar ingressos para os shows da banda no Brasil. Eles se juntam a muitos anônimos que enfrentaram filas imensas em São Paulo e no Rio de Janeiro na tentativa de garantir seu tíquete para ver os ídolos - na Barra da Tijuca houve discussão e troca de socos.

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas postou um vídeo no Instagram mostrando a página de venda dos ingressos indicando que estão esgotados e uma folha com recortes antigos de fotos dos integrantes da banda.

"O que eu vou dizer para a jovem Camilla que já fez cartinha, que gastou caneta colorida de brilho, estragou os dentes comprando chiclete para ter figurinha de RBD. O que eu vou dizer para ela agora?", perguntou a influenciadora.

A atriz Giovanna Lancellotti comentou a publicação de Camilla dizendo que não conseguiu ingressos para o show. "Eu também! Anahí, corre aqui", escreveu a atriz marcando a integrante do RBD.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) alertou a influenciadora que serão abertas mais datas para vendas de ingressos. "Amiga, vai ter nova data de venda no dia 2 e 3 de fevereiro. Estamos ligadas", escreveu a deputada.

A cantora Pepita também reclamou da falta de ingressos no Twitter. "Já esgotou São Paulo? O meu [computador] carregou tudo e deu erro", tuitou. "É família, não vai ter a Dinda no show do RBD... estou devastada", escreveu a cantora, acrescentando a hashtag "Soy Rebelde Tour".

A venda de ingressos começou nesta sexta às 10h, nas bilheterias e no site oficial do evento. Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em três shows da turnê "Soy Rebelde Tour", nos dias 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio.