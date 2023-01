SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maiara e Maraisa caíram no choro enquanto cantavam "Presepada", neste sábado (28), em participação no "Caldeirão Com Mion" (Globo).

A música foi composta por Marília Mendonça em parceria com Maraisa, que relembrou durante o programa a parceria com a amiga.

"Essa música é maravilhosa. Eu estava ao lado dela quando fizemos essa música em homenagem à Maiara", disse.

Já Maiara falou do processo de luto: "Para sempre Marília Mendonça. Acho que é a primeira vez que a gente está fazendo isso. A gente estava no processo, na metamorfose. Estava vivendo a transformação. Tentando entender [a morte de Marília]. Acho que até hoje estamos tentando entender".

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, em um acidente de avião na zona rural de Piedade de Caratinga (309 km a leste de Belo Horizonte, em Minas Gerais).