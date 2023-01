SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Gucci anunciou neste sábado, 28, seu novo diretor criativo, o italiano Sabato De Sarno, atual coordenador de moda da marca Valentino.

O italiano vai assumir as novas responsabilidades quando for dispensado com suas obrigações na Valentino, onde supervisionava as coleções. Sua primeira coleção na Gucci será apresentada na Semana de Moda Feminina de Milão em setembro de 2023.

Após sete anos, o emblemático diretor criativo Alessandro Michele deixou a Gucci em novembro de 2022. Ele trouxe fôlego e propostas ousadas para a marca, mas não conseguiu alavancar as vendas frente a concorrência.

De Sarno está na Valentino desde 2009. Antes disso, passou pela Prada em 2005 e depois ingressou na Dolce & Gabbana.

O primeiro desfile da Gucci após a saída de Michele aconteceu na Semana de Moda de Milão neste mês, com inspiração trazida do guarda-roupa masculino clássico, adicionando um toque de subversão. Os modelos usavam casacos largos com ombreiras e saias longas e gorros de lã.