SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a segunda temporada do reality Casamento às Cegas, lançada pela Netflix, o participante Will Domiêncio disse "não" na cerimônia de casamento com Verônica Brito. Segundo ela, os dois voltaram a conversar após o episódio.

Verônica afirmou que Will entrou em contato com ela tempos depois da cerimônia para pedir a devolução de um carregador de celular. A declaração foi dada em entrevista da participante ao portal iG.

Ela afirma que Will também surpreendeu a produção do programa, que não esperava a atitude. Os dois conversaram nos bastires do programa após a negativa do participante, conforme o relato de Verônica.

"Ele (Will) não teve responsabilidade afetiva, isso é um fato. Ele não teve cuidado de vir falar comigo no sentido de pedir uma desculpa ou falar algo que realmente demonstrasse que ele tivesse cuidado", desabafou.

Recentemente, Verônica Brito também comentou sobre o tema em entrevista ao Vênus Podcast. Ela contou como foi lidar com a negativa de Will no altar.

"Eu não senti naquele momento. A melhor palavra que definiria aquela situação é decepção. [...] Eu já passei por outras situações de rejeição na minha vida. Eu entendi que ali não se tratava de um problema comigo", explicou.