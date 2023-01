SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Ikaro Zerlottini, que morreu aos 26 anos, na madrugada deste sábado (28), em Mossoró (RN), ficou conhecido por compartilhar vídeos bem-humorados no YouTube.

O jovem falava com frequência do filho, Christian, 5, nas redes sociais. O pequeno chegou a participar de alguns dos vídeos do pai.

No ano passado, quando ficou meses sem ver o garoto por viver fora do país, ele escreveu um texto sobre saudade e emocionou os seguidores.

"Ficar longe de quem amamos é difícil. Saudade aperta todo dia, todo tempo, todo segundo. Enfim, eu reencontrei o meu filho. O seu cheirinho de neném. Parece um sonho. Estou extremamente feliz. Foram meses difíceis", publico, no Instagram.

IKARO ZERLOTTINI

Nasceu no dia 25 de setembro de 1996, em Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou a morar em Mossoró.

Influenciador vivia atualmente em Milão, na Itália, segundo publicações nas redes sociais do jovem.

Ele criou o canal no YouTube em junho de 2015. Os vídeos acumulam mais de 18 milhões de visualizações.

Zerlottini ficou conhecido por publicar vídeos bem-humorados na plataforma.

Influenciador deixa o filho Christian, 5, fruto do relacionamento dele com a ex-mulher Juliana Priscila.