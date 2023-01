SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao ultrapassar a bilheteria de US$ 2,064 bilhões de "Star Wars: O Despertar da Força", o segundo capítulo da franquia de ficção científica de James Cameron, "Avatar: O Caminho da Água", se consagra como a quarta maior da história, atingindo US$ 2,075 bilhões, ou, cerca de R$ 5 bilhões, em menos de dois meses.

O longa de 192 minutos já havia batido recorde de outros gigantes das bilheterias, como "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", de US$ 1,92 bilhão e "Vingadores: Guerra Infinita", de US$ 2,05 bilhões, respectivamente.

Indicado a quatro estatuetas do Oscar, "Avatar: O Caminho da Água" já havia batido US$ 1 bilhão em ingressos vendidos com 14 dias de estreia, longa mais rápido a atingir a marca desde 2021.

No pódio entre os maiores lucros em bilheterias de cinema estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, "Avatar", primeira parte da sequência de Cameron, que lucrou US$ 2,923 bilhões e "Vingadores: Ultimato", com US$ 2,799 bilhões.

James Cameron também ocupa o terceiro lugar entre as maiores bilheterias com "Titanic", que rendeu US$ 2,94 bilhões em ingressos vendidos.

O desempenho positivo do novo longa de Cameron nas bilheterias viabiliza possíveis continuações da franquia. Previsto para o fim de 2024, o terceiro capítulo de Avatar foi confirmado pelo diretor em janeiro.