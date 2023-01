SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo Paredão do BBB 23 (Globo) está formado! Após eliminação de Marília, chegou a hora de Cezar, Domitila e Gabriel se enfrentarem na berlinda. Nesta semana, com o Líder mais poderoso que nunca. Cara de Sapato arrematou o Poder Curinga e, além de uma indicação, também pôde tirar MC Guimê, um dos mais votados pela casa do Paredão.

Ricardo, ou Alface para os brothers, venceu a Prova do Anjo da semana. O integrante da Pipoca imunizou Tina.

"Hoje eu vou imunizar a Tina. Ela é uma pessoa incrível, que a cada dia mais tem me surpreendido. Essa troca foi muito importante, ela merece muito esse momento", anunciou o Anjo.

Indicação do líder

Cara de Sapato indicou Cezar. Em consenso com outros brothers mais cedo, o líder da semana decidiu indicar o enfermeiro para a berlinda.

"Não era a minha primeira opção, mas no decorrer da semana foi a única pessoa que se afastou de mim. Não sei o que foi, mas o Black se fechou", anunciou.

No contragolpe, Cezar escolheu Gabriel: "Tadeu, eu vou puxar o Gabriel, seguindo o critério que estamos jogando aqui no coletivo, então a primeira opção é o Gabriel", disse.

Prova bate e volta

Gabriel, Domitila e Cristian disputaram a prova bate e volta que exigia memória e sorte. Cada brother precisou pegar um cubo correspondente a um dos três ambientes - saúde, economia e tecnologia.

Caso o cubo tivesse com X, eles deveriam entregar para o dummy. Se o cubo tivesse um ícone relacionado a um dos ambientes, o participante pontuava e colocava o cubo no respectivo local; se fosse repetido, mostrava aos concorrentes e devolvia para o laboratório.

Vencia quem chegasse na fase final e preenchesse os ambientes com todos os ícones.

Cristian venceu a prova bate e volta. Domitila, Gabriel e Cezar estão no paredão.

Quem votou em quem

- Fred votou em Cristian

- Key Alves votou em MC Guimê

- Cezar votou em MC Guimê

- Bruno votou em Cristian

- MC Guimê votou em Domitila

- Sarah votou em MC Guimê

- Gabriel votou em Domitila

- Amanda votou em Domitila

- Nicácio votou em MC

- Guimê Aline votou em Domitila

- Ricardo votou em Domitila

- Paula votou em Domitila

- Domitila votou em MC Guimê

- Cristian votou em MC Guimê

- Gabriel Santana votou em MC Guimê

- Tina votou em Domitila

- Bruna votou em Domitila

- Gustavo votou em MC Guimê

- Larissa votou em Cristian

- Marvvila votou em MC Guimê