SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, de 40 anos, foi ao seu Instagram para fazer uma nova crítica aos fãs em forma de desabafo. Nos últimos dias, ela desativou sua conta na rede social, fazendo com que seus seguidores mandassem a polícia para sua mansão saber se estava tudo bem.

A estrela disse saber exatamente quem é e que está vivendo sua vida como tem que ser. Ela ainda falou sobre álcool e alfinetou as pessoas.

"Já que todos acham que conhecem minha história, PENSEM DE NOVO!!! Um mero lado seu em um DOMINGO não mostra o que acontece com alguém lá fora... (...) É o que é... Não, não estou tendo um colapso... sou quem sou e estou seguindo em frente em minha vida. Eu nunca me senti melhor!!! Não, não sou esta ou aquela garota? sou River Red? e poder dar volume à minha voz em um mundo em que perdi os meus direitos por 15 anos? me dá uma oportunidade de ter sucesso!!!", iniciou ela.

"Oportunidade de saber que eu sou importante e talvez se você estivesse no meu lugar, talvez pudesse entender. Ainda estou aprendendo essa coisa de não ter regras? não penso de maneira tão limitada. Me sinto mais jovem e maravilhada? infelizmente sou chata pra caramba e tomo chocolate quente a noite!!!", continuou.

"Esperei quase 15 anos para beber álcool apenas para perceber que odeio isso!!! Beber me deixa triste e me sinto inchada, embora a comida tenha um sabor melhor... Continue abençoado e motivado... SENTE-SE E FIQUE HUMILDE... E ah, prefiro mostrar a minha bunda!!!", disse ela,

"PS: Sim, tirei meu Instagram do ar e agora ele voltou porque eu posso!!!", finalizou.

FÃS CHAMAM POLÍCIA

Fãs da cantora americana Britney Spears acionaram a polícia para uma checagem após a popstar deletar seu perfil na rede social Instagram no último 25 de janeiro. A decisão foi recebida com revolta por outros fãs, que afirmaram que chamar a polícia para sua casa é invadir a privacidade de Britney.

A ligação para a polícia do Condado de Ventura, na Califórnia -onde a artista vive- foi compartilhada no TikTok por um perfil com o nome de Josiah Sinanan, que apresentava três fãs de Britney Spears falando com policiais.

"Tem havido atividade suspeita online e agora sua conta foi deletada", respondeu uma das fãs na ligação após perguntarem-na o motivo dessa checagem.

Em resposta a isso, uma grande página de fãs da cantora publicou o vídeo no Twitter, criticando esses três: "Esses são os 'fãs' que chamaram a polícia para a casa de Britney porque ela deletou seu Instagram... Vocês sabem o que fazer!".

POLICIAIS FIZERAM CHECAGEM NA CASA DE BRITNEY

Após a ligação, a polícia da região foi à casa de Britney Spears para conferir a situação da popstar -que, segundo cobertura do portal americano TMZ, ficou "incomodada" com o comportamento de seus fãs.

De acordo com representante do setor de policiais, a cantora não sofre nenhum tipo de perigo: "Eu posso confirmar que nós recebemos as ligações e, essencialmente, posso confirmar que não acreditamos que Britney Spears esteja sob qualquer risco", falaram à revista Page Six.

Britney Spears tem sofrido com cobertura midiática nas últimas semanas após comportamento descrito como "maníaco" em restaurante e após trocar o nome de seu Instagram para River Red antes de deletar o perfil.