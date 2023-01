SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mita Festival divulgou o lineup da sua próxima edição nesta segunda-feira. A cantora americana Lana Del Rey e a banda britânica Florence + The Machine encabeçam a seleção, que trará ainda Sabrina Carpenter, Haim, Capital Inicial e um show de reencontro da banda NX Zero -o grupo estava separado desde 2017.

O festival acontece no Rio de Janeiro nos dias 28 e 28 de maio, no Jockey Club. Em São Paulo, o evento ocorre no final de semana seguinte, nos dias 3 e 4 de junho, no Novo Anhangabaú.

Há diferenças entre o lineup carioca e o paulistano. A cantora Duda Beat, por exemplo, só se apresenta em São Paulo, enquanto a funkeira MC Carol só aparece na seleção de artistas do Rio de Janeiro.

Os ingressos saem a partir de R$ 700 para a pista comum e R$ 1.500 no setor premium. Há também meia entrada. Os tíquetes começam a ser vendidos nesta quarta-feira, dia 1º, no site eventim.com.br. Veja o lineup completo a seguir.

*

SÃO PAULO

SÁBADO (3/6)

Lana Del Rey

Flume

Natiruts

BadBadNotGood

Djonga e BK

Jehnny Beth

Duda Beat

Àvuà e Rodrigo Alarcon

DOMINGO (4/6)

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Capital Inicial

Sabrina Carpenter

Don L e Tasha & Tracie

Far From Alaska e Supercombo

RIO DE JANEIRO

SÁBADO (27/5)

Lana Del Rey

Flume

BadBadNotGood e Arthur Verocai

Jorge Ben Jor

Planet Hemp

Gilsons

Larinhx e MC Carol, Slipmami & Ebony

DOMINGO (28/5)

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho e Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago o Próprio