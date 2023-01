RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A família Lisa Marie Presley foi pega de surpresa com a mudança repentina do patrimônio da cantora. Após descobrir que a filha de Elvis Presley acumulava dívidas milionárias, seus três herdeiros foram informados sobre duas apólices de seguro de vida no valor total de US$ 35 milhões, o equivalente a quase R$ 200 milhões.

Segundo o site TMZ, por causa de dívidas de aproximadamente US$ 4 milhões, cerca de R$ 20,5 milhões, antes de morrer Lisa chegou a tentar sacar uma das apólices para pagar as contas, mas problemas com documentação a impediram de retirar a quantia. Agora, Riley Keough, 33 e as gêmeas Finley e Harper Lockwood, 14, que são os beneficiários e receberão quantias iguais, vão poder quitar os débitos.

Mas, a situação pode não ser tão simples assim para as herdeiras de Lisa Marie. Como as gêmeas são menores de idade, o dinheiro vai para um fundo fiduciário. Em 2010, ela criou esse acordo legal nomeando a mãe Priscilla e o filho Benjamin como curadores.

No entanto, em 2016, a cantora cortou o nome da mãe e nomeou a filha mais velha em seu lugar. Com a morte do rapaz em 2020, aos 27 anos, Riley passou a ser a única administradora do patrimônio de Lisa. Priscilla entrou com uma ação judicial na última sexta-feira (27) contestando legalmente o documento que a retirou da herança.

A ex-mulher de Elvis Presley alega que a documentação não é válida e afirma que não foi avisada sobre a decisão de Lisa. Ela também questiona a data do documento e o fato de seu nome ter sido escrito errado no mesmo. Para ela, a assinatura da filha "parece inconsistente com a assinatura habitual", segundo informações publicadas pelo TMZ.

Lisa Marie Presley, a única filha do cantor Elvis Presley, morreu na quinta-feira, 12 de janeiro, aos 54 anos, após ser hospitalizada por causa de uma parada cardíaca.