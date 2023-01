SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado finalizou nesta segunda (30) o processo de recuperação da primeira de 14 obras de arte que foram danificadas em meio à invasão da Praça dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro.

A peça é o quadro "Trigal na Serra", de Guido Mondin, que voltará a ser exposto na recepção da presidência da Casa.

Pintado em 1967 por Guido Mondin, a tela foi encontrada no chão e separada da moldura na ocasião do ataque. No ataque, a pintura acabou encharcada e sofreu alguns arranhões graças a estilhaços de vidro.

De acordo com o Senado, a restauração foi feita no laboratório da Casa, que retirou fungos e os fragmentos durante o processo. Uma prensa também foi utilizada para planificar a tela, dado que esta ficou empenada pela umidade.

A peça faz parte de uma produção de quatro mil obras produzidas por Mondin, que estão expostas ao redor do país, dos Estados Unidos e do continente europeu. O pintor também foi deputado federal e ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, antes de sua morte em 2000, aos 88 anos de idade.

Até o momento, os danos causados pela invasão aos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal chegam aos R$ 18,5 milhões.