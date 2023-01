SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Lollapalooza anunciou na manhã desta terça-feira (31) o lineup do Lolla Sideshows, uma programação paralela à do festival principal, previsto para acontecer no final de março.

A banda punk Rise Against dará início ao Lolla Sideshows no dia 22 de março, no Cine Joia, em São Paulo. No dia seguinte, será a vez do cantor britânico YUNGBLUD se apresentar. Já a cantora Tove Lo vai se apresentar na Audio no dia 28 de março.

Os interessados podem adquirir os ingressos na bilheteria oficial do festival, que fica no Teatro Renault, no centro de São Paulo. Os bilhetes também podem ser comprados no site do Lollapalooza, com a cobranã de uma taxa adicional de serviço.

O Lollapalooza acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de março. O Blink 182 foi a primeira banda confirmada, ainda no ano passado.

Além da banda de pop punk americana, o Lollapalooza terá como atrações principais os rappers Drake e Lil Nas X, as cantoras pop Billie Eilish e Rosalía e a banda de rock australiana Tame Impala. O festival vai marcar as estreias tanto de Eilish quanto de Lil Nas X no Brasil, e de Drake --que cantou no Rock in Rio em 2019-- em São Paulo.