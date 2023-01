SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Tom Hanks e Robin Wright vão rejuvenescer alguns anos no próximo filme de Robert Zemeckis, mesmo diretor de "Forrest Gump: O Contador de Histórias."

Hanks e Wright, que estrelaram o clássico nos anos 1990, vão atuar juntos novamente no longa que deve se chamar "Here". Segundo a revista Vanity Fair, uma nova tecnologia vai produzir efeitos hiperrealistas para que ambos aparentem ser mais jovens do que de fato são.

Para isso, a ferramenta usa substituições faciais geradas por inteligência artificial, técnica parecida com a que é usada para criar deepfakes.

A revista diz que o filme vai contar uma trama que abrange várias gerações, motivo pelo qual os atores serão rejuvenescidos digitalmente.

Baseado em uma história em quadrinhos de Richard McGuire, "Here" se passará na Nova Inglaterra e abordará temas como amor, perda e esperança.

Estrelado também por Paul Bettany e Kelly Reilly, o filme é produzido pela Miramax e será distribuído pela Sony Pictures. A nova ferramenta de computação gráfica é fruto de uma parceria entre a empresa de tecnologia Metaphysic e a agência Hollywood CAA. Os efeitos especiais de "Here" são os resultados iniciais desse trabalho .

"Sempre fui atraído pela tecnologia que me ajuda a contar uma história. Com 'Here', o filme simplesmente não funcionaria sem que nossos atores se transformassem perfeitamente em versões mais jovens de si mesmos", afirmou Zemeckis em uma nota à Vanity Fair.