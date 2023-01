SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A banda mineira de forró Halls do Brasil se envolveu em um acidente no último domingo (29), em Martins Soares (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a van do grupo colidiu com a mureta de duplicação da pista, deixando 13 feridos. Eles voltavam de uma apresentação em Venda Nova do Imigrante (ES).

De acordo com a Polícia Federal, 12 pessoas têm lesões leves e uma pessoa tem lesão grave. Parte das vítimas foi encaminhada para o Hospital César Leite, em Manhuaçu (MG), enquanto outras foram levadas para atendimento médico em Belo Horizonte (MG). Dos 13 ocupantes do veículo, 11 fazem parte da banda.

Quando os bombeiros chegaram, a maioria das vítimas já havia saído da van. Eles afirmam que uma das vítimas ainda estava no interior do veículo, enquanto as outras estavam fora da van, deitadas, sentadas ou caminhando após o acidente.

Clodoaldo, vocalista da banda, atualizou o estado de saúde das vítimas em contato com Splash. "Eu acho que tá todo mundo bem. Eu ainda não operei o braço, meu problema é só o braço, mas eu acho que quem foi para Manhuaçu já operou", disse. Segundo ele, a "batida foi muito forte".