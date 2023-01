MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda, 66, relatou que já foi roubada em cerca de R$ 60 milhões, em valores atuais, por duas ex-funcionárias que eram responsáveis por administrar sua carreira.

Durante participação no podcast Inteligência Ltda, a artista não citou nomes, mas disse se tratar de sua ex-advogada e ex-empresária, e que o roubo só foi descoberto quando foi comprar um apartamento para sua mãe em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo contou, na ocasião ela recebia em dólar e também fazia transações na moeda norte-americana. Foi quando pediu para que as então funcionárias comprassem esse apartamento, mas foi surpreendida quando seu irmão disse que estava "acontecendo um problema sério".

Roberta Miranda explicou que, inicialmente, o valor do imóvel era de 300 mil dólares. Posteriormente, as duas mulheres disseram que o corretor responsável pela venda queria vender por 350 mil dólares, em uma insinuação de que ele queria pegar os 50 mil dólares adicionais para ele, mas, na realidade, o valor extra seria para elas duas.

"Eu passei um Natal com o delegado dentro da minha casa, investigadores dentro da minha casa. Para a gente descobrir todo o roubo... Levaram tudo que é meu, meu dinheiro já não existia mais", contou a cantora.

Segundo Roberta Miranda, ela só conseguiu salvar os imóveis que havia adquirido porque todos estavam em seu nome, graças ao seu irmão que fazia questão que ela assinasse as compras das propriedades.

"O que me restou foram os imóveis. Dinheiro foi embora, tudo em dólar. Cara, quase que eu enlouqueço", afirmou.

No podcast, Roberta Miranda ressaltou que não conseguiu recuperar o dinheiro. A cantora afirmou que, em valores de hoje, "seria uma média de aproximadamente R$ 60 milhões, era muito dinheiro".

Conforme Miranda, após descobrir o roubo, ela demitiu a empresária e a advogada, mas uma delas teria fugido.

A cantora precisou mudar de empresária e a nova responsável por administrar sua carreira foi avaliar como estavam seus imóveis, e constatou que levaram até o vaso sanitário de uma de suas propriedades.

"Até o vaso sanitário tinham levado, cara. Porque eu dava meus imóveis... Por que diziam que não tinham onde morar e [eu] permitia que morassem lá", contou.

Além de tudo isso, Roberta disse que sua conta no banco estava errada e que a Receita Federal foi cobrar uma dívida de milhões por não ter sido recolhido um determinado imposto.

A artista detalhou que as duas funcionárias diziam que pagavam a DARF, que é o imposto sobre operações financeiras, mas na realidade elas "embolssaram" os valores, e resultou na Receita ir cobrá-la.

Custeou tratamento de câncer de uma delas. Por fim, Roberta Miranda relatou que, recentemente, a filha dessa ex-funcionária ligou para pedir ajuda, porque a mãe estava com câncer e não tinha condições de custear o tratamento.

"Há cerca de um ano e meio, esta pessoa que me fez esse mau horrível, a filha [dela] liga para mim e diz: 'Roberta, minha mãe está com câncer, está com muita dor, por favor, me ajuda'", declarou.

A cantora explicou que ligou para o ex-vereador Gilberto Natalini, que é médico por formação, e pediu a ele "para que visse o que há de melhor [na medicina oncológica] para dar a ela dignidade". "Foi isso que fiz", concluiu.