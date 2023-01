SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O El Programa de Ana Rosa, transmitido pela emissora de TV espanhola Telecinco, noticiou que a modelo espanhola Joana Sanz, 29, pediu o divórcio ao ex-jogador do Barcelona Daniel Alves, 39, acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma boate, em Barcelona, na véspera do réveillon.

Sem citar o programa, a modelo usou o stories do Instagram para dizer que não falou com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Joana compartilhou também trechos de duas reportagens que dizem que ela não duvida do relato da vítima de abuso sexual e que Daniel não a deixou ir junto com ele à boate. "Está claro que quem não tem notícia, inventa", escreveu a modelo.

Na mensagem publicada no Instagram, a modelo escreveu que queria deixar claro que as notícias recentes sobre ela são totalmente falsas. "Quando tiver algo para dizer eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas neste momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado."

Na semana passada, Joana deletou a maioria das fotos do marido da sua conta no Instagram. As poucas que ainda restam na rede social são postagens em que Alves aparece ao lado dos seus familiares, com o cachorro do casal ou são antigas. No dia 24 de janeiro, Joana negou que apoie o marido no caso de abuso sexual, desmentindo uma notícia publicada no jornal Vanitates.

Joana disse que o jornal não entendeu sua mensagem compartilhada nas redes sociais. Segundo ela, a frase "coração, aguente tanta dor" dita em um vídeo não era um recado de apoio a Alves, mas para ela mesma que vem passando por um momento difícil na vida com a prisão do jogador e morte recente da mãe em decorrência de um câncer.

"Mentira. Não deturpe ou interprete mal o que eu digo. 'Coração, aguenta tanta dor', é de mim para mim", escreveu a modelo na legenda de uma foto do trecho da matéria postada no stories do Instagram.

Daniel Alves teve a prisão preventiva e sem possibilidade de fiança decretada por uma juíza na Cidade da Justiça de Barcelona após uma mulher o acusar de abuso sexual. O jogador também prestou depoimento, mas entrou em contradição ao dizer, agora, que teve relação consensual com a suposta vítima. Antes, havia dito que não a havia tocado.

O jogador foi levado em 20 de janeiro ao centro penitenciário de Brians 1, na periferia noroeste de Barcelona. No mesmo dia, Joana usou as redes sociais para pedir privacidade e reclamar da presença dos jornalistas em frente a sua casa em um momento tão difícil.

"Minha mãe morreu há uma semana, comecei a aceitar que ela já não está mais aqui e começam a me atormentar com a situação do meu marido", escreveu a modelo. "Eu perdi os únicos pilares da minha vida, tenham um pouco de empatia ao invés de buscar tanta notícia na dor dos outros."