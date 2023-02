RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Adriana Calcanhotto pode entrar na disputa pela cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras, ocupada pela escritora e professora Cleonice Berardinelli -Dona Cleo, para os íntimos. Uma das maiores especialistas do mundo em literatura portuguesa, Berardinelli morreu nesta terça-feira (31) aos 106 anos. Ela e Calcanhotto tinham uma relação de amizade e interesses em comum.

Bem relacionada na Academia, Adriana está longe de ser uma outsider em assuntos ligados à literatura, especialmente a portuguesa. Professora convidada na Universidade de Coimbra, a cantora gaúcha chegou a homenagear Dona Cleo e a participar de projetos ao lado da escritora, como o recital de poemas de Mario de Sá-Carneiro, em 2014, no monumental Real Gabinete Português de Leitura, no centro do Rio.

Nâo é a primeira vez que o nome de Calcanhotto surge na lista de possíveis interessados em ocupar uma cadeira da ABL, hipótese sempre rechaçada por ela. Mas agora é diferente. Segundo o F5 apurou, ela pensa "com muito carinho" em lançar oficialmente seu nome à sucessão no próximo dia 2 de março. Por Dona Cleo e em sua memória.

