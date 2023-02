MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas um casal permaneceu junto após a final do reality Casamento às Cegas 2, da Netflix, enquanto os demais participantes deram prosseguimento as suas vidas distantes uns dos outros.

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (01) todos os detalhes do reality em uma reunião com todos os participantes da segunda temporada da atração.

VEJA COMO ESTÁ CADA UM:

Thamara e Alisson subiram ao altar, trocaram alianças no programa, permanecem juntos e apaixonados.

Por outro lado, Flávia e Robert, que também disseram "sim" um para o outro no reality, colocaram um ponto final no relacionamento.

Depois de engajarem o público, Verônica e William surpreenderam com o "não" no altar. Fora do reality, ele está solteiro, enquanto ela está com um novo amor. No reencontro, Will afirmou que está uma fase de sua vida em que prefere "priorizar outras situações". Já Verônica disse ter encontrado o amor às claras, ou seja, sem necessidade da atração.

Depois de justificar o "não" no altar ao fato de não terem "conexão", Tiago segue livre, leve e solto após a final do Casamento às Cegas 2. Vanessa, por sua vez, também garantiu que segue desimpedida.

Maíra e Guilherme até formaram casal no reality, mas sequer subiram juntos ao altar. Longe das câmeras da Netflix, eles encontraram outras pessoas por quem estão apaixonados. Maíra contou que está namorando uma "pessoa incrível" que conheceu pouco tempo depois do programa. Gui também relatou estar comprometido.

No reencontro, comandado pelos apresentadores Kleber Tolledo e Camila Queiroz, os participantes da segunda temporada do programa também aproveitaram para lavar roupa suja.