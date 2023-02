MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix promoveu um reencontro entre os participantes da segunda temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil, e eles não economizaram na lavagem de roupa suja.

Dos casais formados no jogo, apenas Thamara e Alisson permanecem juntos, enquanto os demais romperam no próprio reality ou após o fim da atração.

VANESSA E TIAGO

Depois de ouvir de Tiago que não há "conexão" entre eles, por isso o "não" no altar, Vanessa aproveitou para falar "muita coisa que estava entalada".

Vanessa disse concordar com Tiago que os dois são "bastantes diferentes", mas destacou que ela foi "verdadeira", enquanto ele foi "falso".

A participante disse que Tiago fez "um jogo psicológico" entre ela e Nina, "brincando com [nós] duas, falando que as duas eram a top 1, que estava apaixonado pelas duas, e a gente não é peça de tabuleiro para brincar", afirmou.

"Ele se mostrava um cara gentil, romântico, sentimental, dizia que ia fazer dar certo, e nada disso foi real na convivência", continuou Vanessa.

Tiago destacou que Vanessa foi "contraditória", era "expansiva" e queria "ser o centro das atenções". "Não fui ruim para você, você sabe disso", disse ele.

Vanessa, por sua vez, enfatizou que ele é "totalmente frio e calculista" e tem um "machismo incubado", que se "incomoda com o brilho das mulheres".

WILLIAM E VERÔNICA

Ao se dirigir à Verônica, Will afirmou que foi "um homem fraco" em seu comportamento em relação à Verônica. Ainda, admitiu que estava "confuso" e que não se sentia "pronto" para casar.

Verônica soltou o verbo e chamou William de "um grande medroso, banana, filhinho da mamãe".

"Você vem falar que eu sou uma mulher preta, careca e retinta e que você se preocupa com isso... Foi aí mesmo que você não se preocupou, quando você fez tudo que você fez. Você me expôs no altar. Você é imaturo, irresponsável, um babaca", alfinetou Verônica.

Will disse que sempre foi transparente com Verônica e disse ser "filhinho da mamãe mesmo".

"Admito meu erro com você. Só que a vida seguiu. Não posso fazer mais nada", declarou.

MAÍRA E GUILHERME

Logo no começo Maíra relatou que a "pior coisa que já ouviu de um homem" foi dita por Guilherme, que foi o fato de ele afirmar não sentir atração por ela.

Guilherme destacou que tentou "buscar paixão, conexão e química" por Maíra, mas não encontrou. Ele admitiu que errou em ter levado isso até a final, mas afirmou que "não casaria a qualquer custo".

Ainda, ressaltou que o programa o "ajudou a amadurecer e a concretizar um relacionamento", que está vivendo agora, fora do reality.

Verônica destacou ter ficado magoada devido ao fato de ele ter flertado com outra mulher, olhar as redes dela, enquanto ainda estavam se conhecendo no programa.

Nesse momento, Guilherme ficou visivelmente irritado e acusou Maíra de mencionar sua atual namorada.

FLÁVIA E ROBERT

Os dois disseram "sim" um para o outro no reality, mas após o casório, Flávia revelou que descobriu infidelidades de Robert. Ela flagrou conversas dele em um aplicativo de relacionamento com outras mulheres.

"Eu errei com uma mulher incrível e me arrependo todos os dias até hoje", afirmou Robert.

"Me senti duplamente traída por você", destacou Flávia.

Ela contou que, após engatarem o relacionamento, os dois desinstalaram os aplicativos de relacionamento. Por isso a surpresa ao flagrar conversas dele com outras.

Segundo Flávia, Robert também teria admitido que flertou pessoalmente com outras quando saía.

A mineira contou que mudou para São Paulo para construir o relacionamento dos dois, que ele nunca lhe falou "frases de admiração", mas após a separação passou a enviar várias mensagens dizendo que a ama.

Robert relatou que tem "medo de se relacionar, se abrir e se entregar". Afirmou amar Flávia e lamentou tê-la perdido, mas disse querer reconquistá-la.