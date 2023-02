SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta quinta-feira (2), aos 73 anos, a jornalista Glória Maria, vítima de câncer. A informação foi confirmada pela Globo em nota enviada à imprensa.

Segundo a emissora, o tratamento que Glória fazia para combater as metástases cerebrais deixaram de fazer efeito nos últimos dias.

Em 2019, ela recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão, que foi tratado com êxito a partir de imunoterapia. A doença, no entanto, se espalhou pelo cérebro. A apresentadora fez uma cirurgia, também bem-sucedida, mas precisou a voltar a se tratar no ano passado.

"Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais", diz a nota da Globo.

Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.