SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Glória Maria, que morreu de câncer aos 73 anos, deixa duas filhas adotadas em 2009: Maria, 15, e Laura, 14. A adoção aconteceu durante uma temporada que ela passou na Bahia e durou 11 meses.

A apresentadora foi fazer um trabalho voluntário num orfanato e se encantou primeiro por Maria. Depois, também teve um sentimento forte por Laura, sem saber que ambas eram irmãs biológicas.

Porém, ser mãe nunca foi uma prioridade para Glória antes de encontrar as meninas. Até então, a ideia dela era trabalhar e se dedicar ao seu ofício, já que sempre fez muitas viagens e praticamente não parava e casa. Mas tudo mudou e 2009.

Glória era uma mãe sincera. Pelas redes sociais, falava sobre a maternidade e os desafios dela. Em um desses desabafos, publicou uma imagem com as meninas durante uma viagem que as três fizeram.

"Assim é lindo, não é? Mas tem o 'lado B' [risos]! Brigam. Enjoam no barco, disputam a mamãe. Ciúme. Reclamam do calor excessivo, do vento forte, da saudade das amigas que ficaram no Brasil. Não gostam de acordar cedo. Mas não querem que as férias terminem", escreveu a apresentadora.

"Como uma mãe solteira administra tudo isso? Num barco com elas que nadam que nem peixinhos -e eu não sei nadar! Sempre tentando aprender a viver. Mas não é fácil. Lembra que este espaço é da Gloria Maria real. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras. Só vida de verdade", escreveu na ocasião.

A publicação rendeu comentários e elogios de famosos como Angélica Huck, Fiorella Mattheis, Isabella Fiorentino e Ana Furtado.