RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A jornalista Glória Maria, morta nesta quinta-feira (02) vítima de um câncer, tem o currículo recheado de grandes entrevistas. Uma das mais marcantes aconteceu em 1996, quando a jornalista conversou com Michael Jackson durante as gravações do clipe They Don't Care About Us, no Rio de Janeiro.

No topo do Morro Dona Marta, comunidade da zona sul do Rio, o Rei do Pop esbanjou simpatia ao falar brevemente com Glória. Ele disse que amava o Brasil e, logo depois, deu um beijo na testa da jornalista. A conversa foi breve, mas a marcou profundamente.

"Ele quis saber quem eu era, por que eu tinha ficado conhecida no Brasil, por que as pessoas gostavam de mim. Eu expliquei para ele que eu era uma das únicas negras que trabalhava na televisão brasileira há muito tempo", disse ela, em um programa da Globo News. "Ele ficou encantado e disse que iria permitir que eu fizesse uma pergunta. Então, quando ele terminou de gravar o clipe, ele me chamou."

Outra entrevista marcante aconteceu em 2005, quando Glória entrevistou Madonna, que lançava o álbum "Confessions on a Dance Floor". Durante a entrevista, a jornalista presenteou a Rainha do Pop com um colar que Madonna decidiu usar na hora. "Ela foi de uma simpatia e de uma gentileza", disse Glória, em entrevista ao projeto Memória Globo.