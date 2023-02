O Centro Cultural Dnar Rocha, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), está de portas abertas para grupos, companhias e coletivos que precisam de espaço para ensaio de processos artísticos nas mais diversas áreas, como teatro, dança e capoeira. O uso é gratuito aos finais de semana (sábados e domingos), sempre das 8h às 17h. Cada solicitante tem direito a ocupar o espaço por até duas horas. A cessão tem validade de um mês, podendo ser renovada, caso haja interesse do beneficiário.

Em fevereiro ainda há vagas disponíveis, e as solicitações devem ser formalizadas presencialmente no equipamento urbano, localizado na Rua Mariano Procópio 973 – Bairro Mariano Procópio, em frente ao parque do Museu Mariano Procópio. O atendimento acontece das 8h às 17h. É necessário apresentar documento de identificação da pessoa do responsável pela ocupação.

O coordenador-geral do Dnar Rocha, Fernando Valério, informa que os pedidos serão submetidos à análise de uma equipe multidisciplinar. “Com essa iniciativa, estamos promovendo a democratização desse espaço que é público. Além de buscar a ocupação permanente do equipamento cultural, essa é uma forma de apoiar a classe artística de Juiz de Fora.”

O Centro Cultural Dnar Rocha é gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e os serviços são prestados por meio da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).

