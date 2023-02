SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo secretário de Cultura de Santa Catarina, o historiador Rafael Nogueira vem sendo bombardeado nas redes sociais em razão de mensagens antigas dele contrárias ao Carnaval, festa cuja organização agora está sob sua alçada.

Conservador e seguidor do filósofo Olavo de Carvalho, Nogueira escreveu em 2018 em redes sociais que o Carnaval era fonte de doenças como a sífilis e chamou a festa de "bela merda".

"Começa o Carnaval e vai todo mundo correndo, com igual ou maior desespero, trocar fluídos e pega herpes, gonorreia, sífilis, Aids", escreveu no Twitter.

No governo Bolsonaro, ele presidiu a Fundação Biblioteca Nacional. No início do ano, chegou a ser nomeado brevemente como assessor da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), até ser convidado para o posto de presidente da Fundação Cultural Catarinense pelo governador Jorginho Melo (PL), também alinhado ao bolsonarismo.

Nogueira diz que as mensagens eram de caráter privado e foram tiradas de contexto.

"Nenhum gestor tem direito de colocar a posição pessoal na frente dos deveres de gestão, nem na frente do povo, que em última instância ele busca representar", declarou. Ele promete que o estado de Santa Catarina terá "festas memoráveis" no Carnaval.