SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta-feira (3), Thomaz Costa surpreendeu seus fãs e seguidores ao compartilhar fotos de sua mais nova tatuagem: o rosto de sua namorada, Tati Zaqui.

Em seu perfil do Instagram, o ator mostrou que tatuou o rosto da amada em seu braço e também publicou a foto usada de inspiração para o desenho. "Tá na pele", escreveu na legenda.

Nos comentários, Tati se declarou: "Amor, obrigada por tudo que faz por mim e por nós? Sou grata por poder dividir essa vida com você! Dormir e acordar todos os dias do seu lado é mágico, seu cheiro é único e só de imaginar eu já fico morrendo de saudade. Obrigada por essa homenagem, prometo te fazer o homem mais feliz desse mundo! Te amo mais que tudo, quero voltar correndo pro seu colo e te encher com todo amor que existe nesse mundo".

Thomaz e Tati se conheceram durante a A Fazenda 14 (RecordTV), iniciaram um romance no reality e continuam juntos fora das telinhas.