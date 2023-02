SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assistir a filmes da Disney já é uma experiência musical por si só. Agora, imagine quando uma produção é exibida em um teatro, em um telão, com banda tocando as músicas ao vivo. É o que acontece em "Cantando com Encanto", apresentação que chega a São Paulo neste final de semana.

É a primeira vez que o espetáculo oficial da Disney tem apresentação fora dos Estados Unidos. Ela celebra o filme "Encanto", a 60ª animação do estúdio Disney, lançada em 2021, e que se tornou sucesso nas redes sociais e atingiu paradas musicais justamente por causa da sua trilha sonora.

Agora, crianças e adultos poderão ver e cantar as músicas da animação no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo. Enquanto uma banda com dez integrantes toca ao vivo a trilha sonora de "Encanto", o público poderá soltar a voz e fazer parte do arranjo.

A cada música, como "Não Falamos do Bruno", a letra aparecerá na tela, transformando a experiência em uma espécie de karaokê. A canção chegou a ter uma apresentação especial na cerimônia do Oscar de 2022.

O filme gira em torno de uma família que vive numa cidade escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica onde cada integrante tem um dom especial.

As apresentações em São Paulo acontecerão em dois finais de semana, com três sessões por dia. Depois, o espetáculo segue para outras cidades do país.

CANTANDO COM ENCANTO

Quando: 4, 5, 11 e 12; sáb. e dom., às 11h, 15h e 18h

Onde: Teatro Villa Lobos - Av. Drª Ruth Cardoso, 477, Jardim Universidade Pinheiros, região oeste

Preço: A partir de R$ 25

Classificação: Livre

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/79701/d/177043

Tags:

São Paulo