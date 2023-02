SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite de sábado (4), o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 23 (Globo) sendo atendido por Tina. O 'susto' nos confinados foi exibido durante a edição do programa, que mostrou os melhores momentos da última festa e a Prova do Anjo.

A sister pegou duas pulseiras vermelhas e colocou em Domitila e Gabriel no Paredão.

Mensagem do Big Fone

Como foi compartilhado por Tadeu Schmidt, a mensagem pediu para que dois confinados fossem indicados ao Paredão, na mesma hora.

O Paredão começou a ser desenhado, mas ainda terá mudanças. Além da indicação de Gustavo, o Líder da semana, e da votação da casa, Paula também tem uma importante função na próxima berlinda. Isso porque a sister arrematou o Poder Curinga e poderá tirar um dos dois indicados do Big Fone.