SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jeniffer Dias, que interpreta a personagem Thamyres na série 'Rensga Hits', relatou ter sido sequestrada na madrugada deste domingo (5) após deixar um ensaio de Carnaval da Mangueira, no Rio de Janeiro.

Noiva de Yuri Marçal, a artista de 31 anos descreveu os acontecimentos em suas redes sociais, apontando que foi rendida por duas horas quando chegava em sua casa por homens armados e encapuzados.

"Nessa madrugada, voltando do ensaio da Mangueira, fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava na minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças", escreveu a atriz, que havia anunciado horas antes que estaria nos ensaios de Mangueira e Beija-Flor na avenida Mirandela, em Nilópolis, município da região metropolitana do Rio.

"Depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todas as minhas senhas. Consegui chegar até minha família e, a partir daí, realizei todos os trâmites legais", explicou.

"Atenção, amigos: estou sem meu celular. Fiquem atentos a qualquer tentativa de golpe em meu nome. Desde já, agradeço a preocupação. Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui", concluiu.

No final do ano passado, Jennifer e Yuri já haviam sofrido ameaças após declarar o voto no presidente Lula, do PT. Após uma postagem, o humorista contou à época que uma das ameaças recebidas por ele continha a placa do carro da noiva.

"Não quero ser mártir de nada, não tenho peito de aço. A gente tem que se proteger e proteger as pessoas que amamos", escreveu à época.