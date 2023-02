SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Viola Davis se tornou uma artista EGOT neste domingo (5) com a vitória do Grammy de melhor gravação de audiobook da sua autiobiografia "Em Busca de Mim", publicada por aqui pela editora BestSeller.

A sigla significa que ela já venceu um prêmio Emmy --prêmio da indústria de televisão americana--, um Grammy --da indústria de música--, um Oscar --da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas-- e um Tony --premiação do mundo teatral americano.

No caso, ela já faturou um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme "Um Limite Entre Nós", em 2017; um Emmy de melhor atriz em série dramática por "Como Defender um Assassino", em 2015; e dois Tony, um de melhor atriz coadjuvante na peça "King Hedley 2º", e outro como melhor atriz principal numa montagem da peça "Fences".

A atriz comemorou o feito ao receber o gramofone no palco da premiação. Com isso, Davis se junta a um seleto grupo de 18 artistas no mundo, que incluem Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson e Whoopi Goldberg.