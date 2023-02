SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador e jornalista Zeca Camargo está de volta à Globo para uma participação especial no Fantástico deste domingo (5). Ele publicou vídeos nas redes sociais antecipando que o programa tem surpresas que contam com sua presença e a de outros apresentadores que já passaram pelo Fantástico --Zeca faz parte da grande homenagem à Glória Maria, jornalista que morreu nesta quinta-feira (2) aos 73 anos.

Em um dos vídeos, o apresentador aparece no estúdio do Fantástico e apresenta colegas que estão junto a ele: Poliana Abritta, Patrícia Poeta, Renata Ceribelli, Maju Coutinho, Tadeu Schmidt e Pedro Bial. Zeca faz uma "chamada", citando os nomes um por um, e, ao fim, Pedro Bial acrescenta o nome da jornalista que faleceu: "Glória".

Em um outro registro, Zeca está junto de Patrícia, Maju e Renata e convida os telespectadores a assistir ao Fantástico neste domingo (5). Ele brinca com a presença das três apresentadoras: "Olha quem está atrás de mim. Eu tô nervoso!". Ao fim do vídeo, Patrícia complementa dizendo que o programa terá uma "bela homenagem".

Zeca deixou a Globo em 2020 após 24 anos de contrato. Ele dividiu o comando do Fantástico com Glória Maria e voltou a aparecer na tela da emissora na edição do Jornal Nacional de quinta-feira. Outros nomes que já deixaram a Globo também estiveram na homenagem, como os repórteres Francisco José e Ernesto Paglia, e até ex-chefões da emissora, como Boni e Carlos Henrique Schroder.