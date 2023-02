SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Styles levou a estatueta do Grammy de álbum do ano, a principal categoria da premiação mais importante da indústria da música. Seu "Harry's House" superou o disco "Renaissance" de Beyoncé, a mais cotada para o prêmio, e também os trabalhos lançados por Adele, Lizzo e Bad Bunny.

"Isso é muito, muito legal, muito obrigado", disse ele com o troféu nas mãos, fazendo cara de assustado. Antes disso Styles já havia vencido a categoria de melhor álbum pop vocal.

Styles vem trilhando uma trajetória de sucesso desde que deixou a banda One Direction. Ele hipnotizou o público brasileiro com cinco shows no Brasil em dezembro, ao passar pelo país com sua turnê "Love on Tour".

O Grammy chegou à 65ª edição na noite deste domingo (5), com uma festa cheia em Los Angeles, nos Estados Unidos, que coroou Beyoncé como a artista com mais estatuetas da história do evento e deixou Anitta, indicada a artista revelação, de fora da lista de premiados.

A americana estava a quatro prêmios de superar a marca de artista com maior quantidade de estatuetas da história do Grammy, detida até então pelo maestro George Solti, que ganhou 31 prêmios em vida.