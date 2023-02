SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, foi aos stories de seu Instagram na tarde desta segunda-feira (5) agradecer aos fãs, amigos e familiares pelo apoio que recebeu após sua derrota no Grammy Awards 2023, que aconteceu na noite de ontem, na Crypto.com Arena de Los Angeles (EUA).

A cantora concorreu a categoria de Artista Revelação ao lado de Samara Joy, Omar .Apollo, Domi & Jd Beck, Wet Leg, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle. Quem levou a melhor foi a cantora de jazz Samara Joy, 23

A estrela carioca foi primeira brasileira a receber a indicação em quase 50 anos.

"Bom dia, Brasil! Passando aqui pra agradecer todas as mensagens de apoio e de carinho de familiares, amigos, fãs, de todo mundo. Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois de consolo, achando que eu estava triste, mas eu estou muito feliz, resultado é algo que não conseguimos prever, e está tudo bem", iniciou ela.

"O mais incrível mesmo era me ver lá, eu nem estava acreditando, estava naquele lugar pensando 'estou aqui com essas pessoas'. Representou demais pra mim. Quebrar esse hiato, esse jejum, depois de 50 anos que o Brasil não chegava lá e eu estar lá. O que me consola, é que quando eu concorri a Artista Revelação no Brasil, eu perdi e muitas pessoas que perderam fizeram uma carreira incrível depois. Vamos seguir trabalhando, muito feliz", finalizou.