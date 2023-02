SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, 39, visitou o jogador de futebol na prisão no último domingo (5), no centro penitenciário Brians, em Barcelona. Ele está no local desde 20 de janeiro após ser acusado de estupro por uma jovem de 23 anos.

"Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida", afirmou Joana, segundo o programa de televisão espanhol Fiesta. Segundo o jornal, ela passou 50 minutos na penitenciária.

Na semana passada, um veículo jornalístico do país afirmou que a modelo entrou com um pedido de divórcio, mas Joana foi ao Instagram dizer que não havia falado com nenhum jornal. "Está claro que quem não tem notícia, inventa", escreveu.