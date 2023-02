RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A HBO Max divulgou que o lançamento do quinto episódio da série The Last of Us será antecipado para esta sexta-feira (10). A alteração foi feita para não haver conflitos com o Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos, que acontece no domingo (12).

Os episódios saem sempre aos domingos, mas esta será a única exceção.

O lançamento será na sexta-feira, às 23h (de Brasília), no streaming da HBO Max. No domingo chegará ao canal fechado HBO.

The Last of Us é baseada em jogo de videogame com personagens que sobrevivem a uma pandemia devastadora. A série se passa 20 anos após a destruição da civilização.

O Super Bowl acontece no domingo a partir das 20h30 (de Brasília).

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam no Arizona pelo título da NFL.