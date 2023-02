SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vítima de um ataque a faca cometido em agosto de 2022, o escritor Salman Rushdie teve divulgada nesta segunda (6) a sua primeira entrevista após o atentado a vida.

Na conversa, publicada em 20 páginas da revista The New Yorker, o autor confirmou que sua criatividade foi afetada pelo ocorrido e que no momento tem dificuldades para escrever. O evento lhe fez perder a visão do olho direito e quase o levou à paralisia da mão direita.

"Tenho o que é chamado de transtorno de estresse pós-traumático", contou à revista; "Estou tendo muitas, muitas dificuldades para escrever. Sento para escrever e nada acontece. Escrevo, mas é uma combinação de vazio e detritos, coisas que escrevo e apago no dia seguinte."

Rushdie ainda descreve como "deprimente" o sentimento de sentar e esperar pela inspiração para escrever, mas diz que não vai "adotar o papel de vítima" e que vem trabalhando o trauma com um terapeuta.

Segundo o próprio, o autor perdeu 20 quilos depois do ataque de dez facadas, que danificou gravemente a mão esquerda a ponto de impedi-lo de digitar. O evento levou Rushdie a abandonar um romance inspirado em Franz Kafka e Thomas Mann, mas ele diz pensar sobre escrever sobre o atentado em uma história escrita em primeira pessoa. Ele também considera se mudar para Nova York.

"Tenho sofrido de pesadelos, que tendem a diminuir. Estou bem, consigo me levantar e andar. Quando digo que estou bem, quero dizer que há partes do meu corpo que precisam de monitoramento constante. Foi um ataque colossal."

Autor de "Os Versos Satânicos", Rushdie não deve participar da campanha de divulgação de seu novo romance, "Victory City", que estava pronto antes do ataque e começa a ser vendido no mundo nesta terça (7).

O escritor, porém, afirma que considera ir a Londres para ver a estreia de uma peça sobre a Helena de Troia.