RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher Rosângela da Silva, a Janja vão passar o Carnaval no Rio. A grande questão é onde o casal irá ficar na Marquês de Sapucaí. Segundo a Folha de S.Paulo apurou, Lula estava na lista do camarote do prefeito e aliado Eduardo Paes.

Mas, para decepção de Paes, o presidente confirmou presença no Camarote Favela, espaço situado no setor 6 e que pertence ao presidente do PT nacional e deputado federal eleito (RJ), Washington Quaquá. Localizado no meio da Passarela do Samba, próximo ao segundo recuo da bateria e quase em frente ao da Prefeitura (setor 9), o Favela é conhecido por ser point de políticos.

Celebridades não costumam frequentar o espaço, onde a imprensa também costuma ser vetada. A reportagem também apurou que mais de 30 parlamentares, entre deputados e senadores, já confirmaram presença. O presidente reeleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também é esperado no camarote.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o marido, Wagner Carneiro, mais conhecido como Waguinho, prefeito de Belford Roxo, são outros nomes confirmados na lista do Favela. Daniela é alvo de pressão no governo do petista desde que a Folha mostrou o vínculo que seu grupo político mantém ao menos há quatro anos com a família de um PM condenado a 26 anos por homicídio e associação criminosa. A ministra também recebeu apoio eleitoral de outros acusados de liderar grupos armados na Baixada Fluminense.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria da presidência da República informou que "ainda não está definido" em qual camarote Lula assistirá aos desfiles na Sapucaí. Já a equipe de Eduardo Paes afirmou que ainda não tinha nenhuma informação sobre sua presença no espaço da prefeitura e destacou que não poderia afirmar "nem que sim, nem que não".