SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Neto fez críticas à cantora Anitta por ela não "educar os fãs" e não se posicionar contrária às atitudes de parte deles, que foi até o perfil da vencedora do Grammy, Samara Joy, para ofendê-la.

As opiniões de Neto no podcast de seu canal Netolab, na plataforma Twitch, acabaram por mexer com os fãs da brasileira. Por volta dos 30 minutos do podcast, ele começa a expor o que pensa a respeito da atitude das pessoas e sobre a falta de iniciativa da carioca.

"Será que, no fundo, ela sabe que esse comportamento violento e hostil dos fãs acaba sendo positivo para ela?", afirmou. "Eu não vi ela dizer uma palavra sobre os ataques. Por que não falar? Por que não educar os fãs?", indagou Neto em um dos trechos.

Segundo ele, algo similar aconteceu contra ele próprio em 2018, quando venceu o prêmio Ícone Miaw e acabou sendo vaiado pelos mesmos fãs de Anitta que queriam que ela ganhasse o troféu. Apesar das críticas, Neto disse que se considera amigo da cantora e que aquilo não eram ataques.

Porém, trechos com a declaração começaram a ser publicados nas redes sociais, e quem gosta da brasileira começou a tentar cancelar Neto. Foi então que ele resolveu explicar melhor o que quis dizer.

"Anitters do meu coração. Se você não assistiu ao podcast todo, se só viu uma manchete de perfil sensacionalista de fofoca, se só viu um corte de um minuto do podcast, você está opinando sem saber", escreveu. Depois, cansou de argumentar. "Gente tóxica. Que latam sozinhos", concluiu no Twitter.

FÃS BRASILEIROS INVADEM PERFIL DE SAMARA JOY

Após ver Anitta ser derrotada no Grammy, fãs brasileiros começaram a encher a última postagem da artista de jazz de 23 anos com comentários ofensivos.

"A Anitta é mundial e você não é", escreveu o perfil de Danielbessanttos. "Devolve o prêmio da Anitta", postou o brasileiro José Diogo Cotrim. "Para ser uma revelação tem que ser revelada", opinou Opsmanta. Outros brasileiros publicaram emojis de vômito, falaram em "roubo" e disseram que ela não merecia ganhar. Houve ainda quem tenha dito que "o Brasil te odeia".

Porém, teve brasileiro que soube encarar a derrota de Anitta e criticou a postura dos demais. "Fãs da Anitta, como sempre, fazendo o Brasil passar vergonha. Vocês estão acostumados com prêmio do Multishow que a Anitta ganha porque fazem mutirão de votos. No Grammy ganha quem tem mais talento, e não mais seguidor", escreveu o perfil de Lucas Paiva.