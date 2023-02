SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Marilia Marton, abriu um processo administrativo para apurar possível descumprimento da Associação Cultural Ciccillo Matarazzo no contrato de gestão com o governo paulista.

A Organização Social (OS) é quem gere o MIS (Museu da Imagem e do Som), o MIS Experience e o Paço das Artes. A resolução foi publicada no Diário Oficial do estado de SP nesta terça-feira (7).

De acordo com a portaria, o procedimento sancionatório foi aberto a partir de um relatório do Tribunal de Contas de São Paulo. O documento teria apontado indícios de irregularidades na contratação de pessoas e no serviço da OS. Uma análise feita por uma equipe técnica da própria secretaria também teria encontrado problemas.

O procedimento será conduzido por comissão a ser definida. Procurada, a secretaria de Cultura diz, em nota, que "a ação faz parte de procedimento administrativo e tem como objetivo apurar apontamentos e recomendações contidas em relatório do Tribunal de Contas do estado de São Paulo".

"Foi instaurado procedimento sancionatório para verificar o contrato de gestão com a Associação Cultural Ciccillio Matarazzo, que administra, em parceria com a pasta, o MIS-SP, o MIS Experience e o Paço das Artes, instituições do Governo de São Paulo."

A secretaria diz ainda que "tomará as providências cabíveis após avaliação das documentações apresentadas pela OS".

Como mostrou a Folha de S.Paulo em julho do ano passado, funcionários da OS afirmaram que as três instituições culturais estavam sofrendo um "desmonte" e reportaram falta de manutenção no prédio do MIS.

Durante reformas para aumentar o espaço expositivo do museu, no fim de fevereiro de 2022, ocorreu um vazamento de esgoto dos banheiros, danificando itens do acervo. Como forma de protesto, funcionários da reserva técnica chegaram a exibir vinis danificados, como se estivessem numa exposição.

À época do ocorrido, a Associação Cultural Ciccillo Matarazzo afirmou à Folha de S.Paulo que o vazamento foi provocado pelo "rompimento de uma tubulação de mais 50 anos" e que os danos, todos pequenos, já haviam sido reparados.

Como mostrou a coluna, o ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo André Sturm é cotado para assumir a direção do MIS na atual gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Atualmente, o espaço cultural é comandado por Marcos Mendonça, que assumiu o posto em 2019. Ele já foi presidente. Segundo pessoas ouvidas pela coluna, Marton não estaria satisfeita com Mendonça na direção do museu.