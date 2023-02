SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Belinho, pai da cantora Melody, conhecida pelo seu meme dos falsetes e diversas músicas desde então, afirmou que sua filha ganharia um Grammy "em homenagem" a Anitta, que perdeu o prêmio de 'Artista Revelação do Ano' na premiação desse ano.

O comentário foi deixado na página de fofoca Choquei, que estava noticiando que Anitta não havia recebido a estatueta. A fala de Belinho, interpretada como zombaria, vem após diversas brigas entre a equipe das duas cantoras -inclusive com as artistas trocando farpas nas redes sociais.

Anitta e Melody, no ano passado, entraram em uma grande troca de alfinetadas, iniciada pela poderosa, que afirmou que a cantora mirim só se mantém relevante devido às polêmicas que inicia.

"É uma pena, mas fica tranquila que a Melody vai ganhar em sua homenagem", escreveu Belinho nos comentários da página de fofoca.

A Choquei publicou depois a interação e diversos internautas zombaram de Belinho, afirmando que Melody ganharia na categoria "Best New Plágio", fazendo referência às polêmicas que a cantora já teve, inclusive com a internacional Ariana Grande. Outro comentou: "Realidade: não vai receber nem indicação para o MTV Miaw".

A poderosa perdeu a estatueta para a americana Samara Joy -acontecimento que também tornou-se polêmica para Anitta, já que muitos de seus fãs foram atacar a ganhadora nas suas redes sociais.