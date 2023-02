SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles enfrentou problemas durante sua performance da música "As It Was" no Grammy. O britânico, que mais tarde seria premiado pelo álbum "Harry's House", se apresentou sobre um palco giratório junto a uma equipe de dançarinos e, de acordo com um dos artistas, a performance ficou caótica por causa de um problema técnico que fez o palco girar para a direção errada.

Usuários que acompanhavam a transmissão da apresentação já comentavam que havia algo errado, impressão confirmada no TikTok no dia seguinte pelo dançarino Dexter Da Rocha, um dos que se apresentou junto ao cantor.

"Praticamos com a plataforma girando no sentido anti-horário e ensaiamos várias vezes, até o ponto em que, no ensaio de ontem, estava perfeito", disse Da Rocha. Na hora da apresentação, no entanto, o palco começou a girar no sentido horário.

O dançarino explica que isso exigiu que, além de inverter todos os movimentos, a equipe tivesse que lidar com a sensação do movimento do palco girando ao contrário do que se acostumaram. "Por sorte trabalhamos juntos e fizemos nosso melhor." Outro dançarino, Brandon Mathis, fez um relato semelhante no Instagram.

Da Rocha também elogiou a capacidade do cantor Harry Styles de se adaptar à nova organização. "Harry fez o melhor para inverter tudo enquanto cantava, o que é incrível", disse. Em certo momento da apresentação, o cantor quase caiu ao descer da plataforma giratória.