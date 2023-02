Johnny Mello e Michelly Santos foram coroados Rei Momo e Rainha da Folia do Carnaval em Juiz de Fora, no concurso promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), no último sábado (4). O evento também nomeou a primeira e a segunda princesa, Scarlety Fênix e Vitória Kemilly, respectivamente.



Os escolhidos ocupam os papéis de maior destaque na festa. Os integrantes da Corte Momesca comandam os diversos eventos de carnaval, que acontecem em todos os territórios da cidade.

O Rei Momo é o cantor e dreadmaker, Johnny Mello, de 34 anos, que tem uma longa relação com o carnaval. Ele reside no bairro Francisco Bernardino, na Zona Norte, e revela que sua escola do coração é a Mocidade Independente do Progresso, mas também é rei de bateria da União das Cores. Em 2014, ele foi eleito o melhor Passista de Juiz de Fora e se orgulha desse título.



Moradora do São Pedro, Michelly Santos, 30, é nascida e criada em Juiz de Fora. Trabalha como operadora de caixa em um mercado. Ela participou do concurso como representante da Escola de Samba Partido Alto, mas declara ter um carinho especial também pela Escola Unidos das Vilas do Retiro. Ela afirma que sempre gostou da folia e também é a rainha do Bloco da Saúde.



Aos 20 anos, a estudante Vitória Kemilly recebeu o título de 1ª Princesa da Folia e considera esse feito a realização de um sonho. Moradora do Retiro e representante da Escola Rosas de Ouro, ela confidencia que tem a Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro, como escola do coração. A 2ª Princesa da Folia, Scarlety Fênix, 30, também realizou um sonho de infância ao ser eleita para a Corte do carnaval.Ela é Empresária na área de confeitaria e modelo fotográfico, ela reside do bairro Borborema e participou da disputa representando a Mocidade Alegre de São Mateus.



Em 2023, a Prefeitura de Juiz de Fora investe mais de R$ 3 milhões no carnaval, incluindo os desfiles oficiais das escolas de samba, que retornam após cinco anos de paralisação, além do carnaval de rua, com mais de 80 blocos, o Circuito da Folia, que terá shows na Praça da Estação e na Passarela do Samba, e o Circuito FoFo (fora da folia), com atrações culturais gratuitas para quem não gosta de carnaval. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (@funalfacultura).





