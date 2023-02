SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ficar irritado com a "maldição dos 25 anos" de suas namoradas, aparentemente Leonardo DiCaprio, 48, não faz nada para evitar que a "crença popular" se torne uma verdade. No ano passado, rumores apontaram que ele estaria namorando a moldeo Gigi Hadid, de 27 anos, e, depois, ele foi apontado como namorado de Victoria Lamas, 23.

Na semana passada, o ator foi visto em um evento sentado ao lado da modelo israelense Eden Polani, de 19 anos. Apesar dos boatos, fontes disseram ao site TMZ que os dois não estão juntos e nem são um casal.

Nas redes sociais, internautas compararam a diferença de idade entre Leonardo e Eden com a dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsay, da série "The Last of Us", e brincaram também que a modelo é tão nova que teve os estudos interrompidos pela pandemia.