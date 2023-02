SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois anos após ser acusado de abuso sexual e de ter fantasias com canibalismo, o ator Armie Hammer voltou mais uma vez ao noticiário nesta semana depois que afirmou ao boletim digital Air Mail que foi abusado sexualmente aos 13 anos. Segundo o ator, esse episódio pode ter desencadeado o seu comportamento tóxico com mulheres.

Estrela do filme "Me Chama pelo seu Nome", Hammer estava em trajetória ascendente em Hollywood quando a sua carreira começou a desmoronar após denúncias de abusos.

A primeira delas foi publicada no Instagram em janeiro de 2021 por um perfil anônimo que se apresentava como sendo de uma ex-namorada dele.

No perfil, a internauta escreveu que tinha tido um relacionamento de quatro anos com o ator, período no qual ele teria enviado textos explícitos e violentos sobre canibalismo, fantasias de estupro e desejo de beber o sangue dela.

Ainda em janeiro, uma ex-namorada reforçou que o ator alimentava fantasias canibais e que ele tinha comportamentos abusivos.

De acordo com Courtney Vucekovich, o ator teria dito que gostaria de comer partes do corpo dela. "Ele disse querer quebrar minha costela, fazer um churrasco e comer. Foi muito estranho, mas você não pensa naquilo de novo. Ele dizia querer arrancar um pedaço meu", diz Courtney, em entrevista ao site Page Six. Os dois namoraram de junho a agosto de 2020.

Em paralelo, várias mulheres acusaram o ator de abuso físico e emocional, além de revelarem que ele teria compartilhado fantasias sexuais violentas.

Em março do mesmo ano, uma outra jovem chegou a acusar o ator de estupro em Los Angeles. À época, o advogado de Hammer chamou a acusação de "ultrajante" e disse que todas as relações sexuais do ator foram "completamente consensuais".

Após as denúncias, Hammer viu sua carreira degringolar. Ele foi dispensado da agência de talentos WME, que o representava em Hollywood, e foi tirado do elenco da série "The Offer", drama sobre o clássico "O Poderoso Chefão".

Antes disso, ele foi substituído por Josh Duhamel, na comédia romântica "Shotgun Wedding", na qual contracenaria com Jennifer Lopez. Ator nega ter cometido crime, mas admite ter sido tóxico com mulheres que conheceu na internet.