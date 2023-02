RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os comentários e as críticas sobre a sua aparência na noite de premiação do Grammy neste domingo (5) irritaram bastante Madonna. Nesta terça-feira (7), a cantora resolveu fazer um desabafo nas redes sociais com relação a polêmica foto em que aparece com o rosto inchado ao discursar no evento. Ela alegou que a imagem foi distorcida, reclamou da repercussão e ainda lamentou ter tido seu discurso ofuscado por preocupação com estética.

"Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor e frescor de artistas como Sam Smith e Kim Petras, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre minhas fotos em close-up. Fotos tiradas com uma câmera de lente longa que distorceria a cara de qualquer um! Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos", começou Madonna sobre a foto que teve repercussão mundial.

A intérprete de sucessos como "Holiday", "Like a Virgin", " Open Your Heart", entre outros, prosseguiu: "Vivemos em um mundo que se recusa a celebrar a mulher que passa dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira." A artista confidenciou que não se abalou tanto com as críticas e até citou a música "Break My Soul" de Beyoncé, ao dizer que ninguém vai quebrar a alma dela.

"Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela minha aparência ou vestido, e não vou começar. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em fazer o pioneirismo para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos", observou.

Madonna ainda deixou um recado que vai continuar com seu comportamento que definiu como subversivo. "Estou ansiosa por muitos anos de comportamento subversivo, ultrapassando limites, enfrentando o patriarcado e, acima de tudo, aproveitando minha vida", finalizou.