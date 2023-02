SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo Dudamel vai deixar a Orquestra Filarmônica de Los Angeles para se tornar diretor artístico da de Nova York. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (7), de maneira coordenada pelo maestro e Deborah Borda, presidente da Orquestra Filarmônica de Nova York.

Apesar da rispidez dos anúncios, o processo de transição é lento. Atual diretor musical da de Nova York, o holandês Jaap van Zweden está previsto para continuar no cargo até junho de 2024, quando deve dar lugar a um ano de maestros convidados. Depois desse período, a expectativa é que Dudamel assuma a posição apenas no segundo semestre de 2025, sendo oficializado na mesma em 2026.

O planejamento prévio, porém, exigiu que ambas as organizações confirmassem a mudança agora. "Quando se busca o condutor mais desejado do mundo, você precisa fazer as coisas diferentes" disse Borda no comunicado oficial da filarmônica de Nova York, onde também confirmou que o interesse no novo diretor veio da orquestra. Para a presidente, a adição representa "uma nova era de ouro" na organização.

A saída de Dudamel da Orquestra Filarmônica de Los Angeles encerra um período de 17 anos do maestro no grupo, o qual assumiu em 2009 no lugar do também célebre Esa-Pekka Salonen. Durante esses anos, ele se tornou uma figura célebre na cultura pop, aparecendo em episódios de séries como "Os Simpsons" e "Mozart in the Jungle", além de participar de produções hollywoodianas como "Star Wars: O Despertar da Força" --no qual conduziu a orquestra em nome do compositor John Williams.

O destino do cargo da filarmônica de Los Angeles é incerto. Até o momento, Dudamel apenas garantiu que Susanna Mälkki atuará como maestro principal, tornando-a na primeira mulher a liderar uma orquestra deste nível.