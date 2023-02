SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, anunciou em sua conta no Instagram que fechou com a agência de modelos Select Model Paris.

"Estou de volta", escreveu a modelo espanhola.

Joana viajou com uma amiga a Paris no início da semana, mas já retornou a Barcelona. A modelo visitou Daniel Alves no presídio Brians 2, na Espanha, no último domingo (5). O jogador está preso provisoriamente acusado por uma mulher de agressão sexual.

Ela ficou menos de uma hora no local e falou na saída: "Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida".

A modelo negou nas redes sociais que pediu o divórcio.