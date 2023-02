SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A madrugada do BBB 23 foi marcada por mudanças de estratégias dos brothers.

O grupo do Quarto Deserto parece estar rachando, e Fred quer mudar de postura com seus adversários a partir de agora.

Depois da segunda eliminação de um integrante do Quarto Deserto, Fred planeja mudar o tratamento com os adversários. "Antes, eu deixava claro pro pessoal de lá que, qualquer hora, eu poderia votar neles. Agora eu vou mudar o discurso com eles", disse o influencer.

Ele pretende enganar os adversários, dizendo que não tem mais tanta afinidade com o Quarto Deserto para se proteger. "Já que é pra cada um correr pelos seus, que corramos. E que dure mais quem tiver mais seus laços", finalizou.