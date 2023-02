SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município determinou por unanimidade, em sessão plenária nesta terça-feira (8), que a Fundação Theatro Municipal realize novo edital para a escolha de uma organização de cultura para gerir o teatro.

Em seu voto, o relator conselheiro Domingos Dissei deu trinta dias para que a fundação informe ao TCM as medidas tomadas para o novo chamamento. Uma reportagem da Folha mostrou, no mês passado, a crise do Municipal, que agora tem um déficit R$ 13 milhões previsto para o orçamento de 2023.

Ameaçados por uma onda de demissões, os funcionários denunciaram a má gestão da Sustenidos, atual organização de cultura à frente do teatro. Recusando um recurso apresentado pela Sustenidos e pela fundação, Dissei mencionou, em seu voto, a "não observação dos princípios de economicidade" da atual organização social.