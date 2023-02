RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Poucas semanas depois de não comparecer a noite de premiação do Globo de Ouro, realizado no início de janeiro deste ano, ator Brendan Fraser criticou publicamente a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Indicado por sua atuação em "The Whale", ele revelou que considerava insignificante a cerimônia e até chamou o prêmio de "enfeite de capô" para carros.

"Eles precisavam de mim, mas eu não precisava deles. Não seria significativo para mim [vencer o prêmio]. Onde eu vou colocar aquele enfeite de capô? O que eu faria com aquilo?", detonou o ator em entrevista ao apresentador Howard Stern. Em dezembro, quando foi anunciado que concorria ao prêmio, Fraser já havia comunicado que não estaria presente e revelou o motivo: um possível abuso envolvendo o ex-presidente da associação, Philp Berker.

Em entrevista à revista GQ, há quatro anos, o ator acusou Berker de tê-lo apalpado em 2003, durante um almoço em Beverly Hills. O jornalista, hoje com 89 anos, sempre negou a acusação e, segundo Brendan Fraser, em 2018, a HFPA informou que havia feito uma investigação contra o assediador, mas que a conclusão era de que teria "pressentido como uma piada e não como assédio."

"Não, não quero participar. É por causa da história que tenho com eles. E minha mãe não criou um hipócrita. Você pode me chamar de muitas coisas, mas não disso, contou recentemente Fraser.

O ator ainda comentou no programa de Stern o que seria preciso para que o Globo de Ouro de fato mostrasse sua mudança de atitude e, talvez, começasse a conquistá-lo de volta: um pedido de desculpas "que significasse algo de verdade".