BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Cultura irá destinar R$ 8 milhões para a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, ainda neste ano. A informação foi dada pelo secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares, a jornalistas na manhã desta quarta-feira (8).

"Nós garantimos mais R$ 8 milhões para a Cinemateca Brasileira. Nós vamos dar, neste ano, todas as condições para a gestão dos trabalhos de patrimônio, de recuperação e de proteção que estão sendo desenvolvidos", afirmou Tavares.

Ele acompanhou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, em café da manhã com jornalistas nesta quarta.

Segundo ele, a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, está em contato com a associação que comanda o equipamento, para "garantir o aporte no prazo necessário".

"Com relação à Cinemateca a gente tem tranquilidade de que para este ano de 2023, o que cabe ao ministério fazer na relação com a gestão desse equipamento que foi tão maltratado nos últimos anos, a gente vai garantir as condições", afirmou.

Sob o governo de Jair Bolsonaro (PL) a Cinemateca Brasileira sofreu diversas crises. A entidade ficou 16 meses sem gestão direta, além de ter visto demissão repentina de seu corpo técnico, fruto de um imbróglio envolvendo Ministério da Educação e Secretaria Especial da Cultura.

Repleta de materiais que demandam acompanhamento rotineiro, a paralisação pôs em risco importantes registros da história do audiovisual brasileiro. A gestão Mario Frias só foi anunciar um edital para seleção de uma entidade gestora um dia depois de incêndio num depósito da instituição.